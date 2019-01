BUENOS AIRES – Piccolo momento di imbarazzo sulla tv argentina. Durante il programma di cucina “Morfi, todos a la mesa”, lo chef Santiago Giorgini mostra un fagottino di pasta sfoglia ripieno con prosciutto. Ad un certo punto la telecamera inquadra il ripieno e da quella che sembra un’empanada argentina spunta un piccolo insetto che torna subito a nascondersi nell’interno.

Figuraccia per il cuoco e per il programma: sul web qualcuno ha parlato di uno scarafaggio. Altri hanno sottolineato il disgusto nel vedere simili immagini in un programma di cucina. Dalla trasmissione però, non è arrivato nessun commento. Certo se fosse uno scarafaggio, qualche responsabilità si potrebbe trovare nei responsabili del programma. Se invece si è trattato solo di una mosca sono cose che possono accadere in cucina.

Santiago Giorgini è un cuoco di 45 anni di origini italiane come molti in Argentina. Il programma “Morfi, todos a la mesa” va in onda sul canale Telefe.