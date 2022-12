Argentina, Martinez e il gestaccio dopo aver ricevuto il premio come miglior portiere VIDEO

Emiliano Martinez protagonista di un gestaccio incomprensibile durante le premiazioni post finale Mondiale. Il numero 23 dell’Argentina, dopo aver ricevuto il premio di miglior portiere di Qatar 2022, ha fatto il gesto volgare immortalato dalle telecamere e videotrasmesso in tutto il mondo.

Il gesto volgare di Martinez

L’Argentina ha conquistato il suo terzo titolo di campione del mondo. Il numero 23 argentino è stato strepitoso sui calci di rigore e non solo. Sul finale lo scivolone inspiegabile davanti alle telecamere di tutto il mondo.

Argentina campione del mondo, le parole del portiere

“E’ stata una partita di grande sofferenza, lo sapevamo. Non siamo riusciti a controllare la partita come dovevamo. Ma per diventare campione del mondo devi soffrire”. Queste le parole in lacrime di Emiliano Martinez. E’ lui l’eroe della serata, con la parata sul rigore finale di Coman. “Quando siamo andati ai rigori finali – ha detto il portiere dell’Albiceleste – ho detto ai miei compagni di rimanere sereni, perché un paio li avrei presi..”