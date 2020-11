Argentina-Paraguay, brutto infortunio per Palacios: frattura alla zona lombare VIDEO

L’Argentina dovrà rinunciare a Exequiel Palacios. Il giocatore del Bayer Leverkusen ha subito una frattura alla zona lombare.

Argentina-Paraguay, incontro valido per il girone di qualificazioni dei Mondiali in Qatar, è stato teatro del brutto infortunio Exequiel Palacios. Il calciatore argentino del Bayer Leverkusen ha riportato un brutto infortunio dopo uno scontro con Angel Romero.

L’avversario è arrivato in netto ritardo in un contrasto aereo con l’avversario e ha colpito il centrocampista sulla schiena. L’impatto durissimo è costato a Palacios una frattura alla zona lombare.

Il calciatore, subito portato in ospedale, ha svolto gli accertamenti che hanno evidenziato una frattura, come confermato proprio dall’Argentina.

Exequiel Palacios ha subito un trauma alla zona lombare paravertebrale sinistra e si è verificata una frattura dei processi trasversi della colonna lombare. Rimarrà ricoverato in ospedale per monitorare la sua evoluzione.

Neanche ammonito l’avversario

Oltre al danno la beffa. L’azione infatti è stata visionata al VAR per verificare se ci fossero gli estremi per un’espulsione diretta di Romero. L’entrata, per quanto scomposta, non è stata però ritenuta intenzionale o violenta al punto da optare per un cartellino rosso. Decisione criticata aspramente dagli argentini. Un infortunio che ha ricordato molto quello di Neymar ai Mondiali del 2014. (fonte ESPN)