Arizona, 3 poliziotti non si tuffano per salvare senzatetto che sta annegando: licenziati

In Arizona tre agenti di Polizia sono stati licenziati. I tre avrebbero lasciato morire annegando Sean Bickings, un senzatetto di 34 anni.

Arizona, tre poliziotti licenziati: avrebbero lasciato morire annegato un senzatetto

Della vicenda ne parla Indipendent. I tre agenti sono stati ritenuti responsabili della morte del 34enne. Erano intervenuti vicino al lago di Tempe Town dopo una chiamata che segnalava una presunta rissa tra Sean Bikings e la sua partner alle 5 del mattino.

La donna ha poi affermato che tra loro non è avvenuta nessuna rissa. Mentre gli agenti stavano controllando le loro generalità, Bickings ha scavalcato la recizione tuffandosi in acqua.

L’uomo ha però aveuto un malore ed ha chiesto aiuto . I poliziotti non sono intervenuti e il 34enne è morto. Secondo le autorità cittadine, quanto avvenuto “è una ha tragedia. L’uomo ha avuto un malore ha chiesto aiuto, ma i poliziotti non sono intervenuti e l’uomo è morto”. Per le autorità a morire è stato un membro non protetto della comunità di Tempe”.

Gli agenti incastrati anche dalle immagini della bodycam

L’accaduto è avvenuto il 28 maggio ed è stato registrato in parte dalle bodycam che hanno gli agenti in dotazione. Parte del video è stato però oscurato. Molte testimonianze sul luogo confermano il fatto che gli agenti non hanno fatto nulla per salvare il senzatetto.