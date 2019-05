ROMA – Siamo in una scuola in Sud Africa. Arnold Schwarzenegger, invitato a un evento, è in piedi e col cellulare sta facendo una diretta su Snapchat per riprendere un esercizio di alcuni ragazzi. Sembra tutto tranquillo quando all’improvviso un ragazzo lo colpisce alle spalle con un calcio volante. Una vera e propria follia.

“Grazie per le vostre preoccupazioni, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi – ha poi spiegato l’attore su Twitter – Pensavo di essere stato spinto dalla folla, cosa che accade spesso. Mi sono reso conto di essere stato colpito da un calcio solo dopo aver visto il video, come tutti quanti voi. Sono solo contento che l’idiota non abbia interrotto il mio Snapchat”.

Per ora restano misteriose le motivazioni che hanno spinto il ragazzo a questo folle gesto. Da quel poco che si è capito, però, il ragazzo, durante la corsa avrebbe urlato: “Aiutatemi. Ho bisogno di una Lamborghini”.

Fonte: YouTube.