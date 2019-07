ROMA – Per rifare una strada, negli Usa vengono usate delle mine che servono a far saltare il vecchio asfalto. Il video che mostra le esplosioni multiple è diventato virale. Girato dal Virginia Department of Transportation, l’effetto è davvero spettacolare.

Non solo strade: negli Usa si fanno esplodere anche i grattacieli

Oltre alle strade, negli Usa vengono demoliti così anche i grattacieli. La Martin Tower era un edificio di 21 piani che si trovava a Betlemme, Pennsylvania. Era perché il palazzo ora non esiste più dato che è stato demolito lo scorso maggio con delle esplosioni. Il grattacielo era alto 101,2 metri ed ospitava l’ex quartier generale della Bethlehem Steel Corporation, la seconda più grande industria dell’acciaio degli Stati Uniti dopo la US Steel.

Da circa 12 anni l’edificio era vuoto e abbandonato. Per questa ragione, le autorità locali hanno deciso la sua demolizione, avvenuta attraverso un’implosione. La folla posizionata alla distanza di sicurezza, come mostra questo video postato su YouTube, ha assistito alla scena ed ha applaudito il momento della demolizione.

Fonte: Youtube, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev