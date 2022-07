Assistente di volo apre il pasto e trova una testa di serpente tra le patate e le verdure VIDEO

Una testa di serpente tra le patate e le verdure. Un assistente di volo, racconta la stampa turca, ha trovato una testa di serpente nel proprio pasto. Tutto è avvenuto su un volo SunExpress – compagnia aerea turco-tedesca – partito da Ankara e diretto a Düsseldorf, in Germania, il 21 luglio.

Il video del piatto, dove si vede la testa di serpente, ha un po’ fatto il giro del mondo in queste ore. Un rappresentante di SunExpress ha dichiarato alla stampa turca che l’accaduto è “assolutamente inaccettabile” e che la compagnia aerea ha sospeso il contratto con il fornitore di generi alimentari in questione mentre è stata avviata un’indagine interna.

La nota della compagnia aerea

“Con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’aviazione, è la nostra massima priorità che i servizi che forniamo ai nostri ospiti sui nostri aerei siano della massima qualità e che sia i nostri ospiti che i nostri dipendenti abbiano un’esperienza di volo confortevole e sicura”, ha precisato la compagnia aerea in una nota, aggiungendo che “le accuse e le condivisioni sulla stampa in merito al servizio di ristorazione a bordo sono assolutamente inaccettabili ed è stata avviata un’inchiesta dettagliata sull’argomento”.

La società di catering respinge le accuse

La società di catering che ha fornito il pasto, raccontano i media turchi per ora nega che la testa di serpente sia finita in quel piatto per un loro errore.