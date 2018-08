TURKEYTOWN – Sul Sud-Est degli Stati Uniti passa un’asteroide, con una luce 40 volte più splendente di quella della luna piena.

Nel video che segue si vede una ripresa di questo asteroide con un diametro da due metri effettuta a Turkeytown in Alabama.

Numerosi gli avvistamenti a occhio nudo, che sono stati confermati dalle immagini catturate da tutti i rilevatori della Nasa sparsi nella regione. L’avvistamento di Turkeytown, il primo, è avvenuto ad un’altezza di più di 90 chiolometri.

Ma cos’è un asteroide? La spiegazione la fornisce Wikipedia: “Un asteroide (a volte chiamato pianetino o planetoide) è un piccolo corpo celeste simile per composizione ad un pianeta terrestre e generalmente privo di una forma sferica; ha in genere un diametro inferiore al chilometro, anche se non mancano corpi di grandi dimensioni, giacché tecnicamente anche i corpi particolarmente massicci recentemente scoperti nel Sistema solare esterno sono da considerarsi asteroidi”.

“Si pensa che gli asteroidi siano residui del disco protoplanetario che non sono stati incorporati nei pianeti, durante la formazione del Sistema. La maggior parte degli asteroidi si trova nella fascia principale, e alcuni hanno degli asteroidi satelliti. Hanno spesso orbite caratterizzate da un’elevata eccentricità. Asteroidi molto piccoli (in genere frammenti derivanti da collisioni), con le dimensioni di un masso o anche meno (secondo l’Unione Astronomica Internazionale, corpi di massa compresa fra 10−9 e 107 kg), sono conosciuti come ‘meteoroidi”‘.