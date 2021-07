Atizapan (Messico), nubifragio con grandinata violenta (VIDEO): un uomo muore di ipotermia. Atizapán de Zaragoza è un comune che si trova nel sud del Messico. Questo nubifragio ha messo in ginocchio sia i suoi 490mila abitanti che i cittadini delle città confinanti.

Nubifragio apocalittico ad Atizapan in Messico

In questo periodo, ad Atizapan c’è una temperatura che oscilla tra i 15 ed i 18 gradi. Ma qualche ora fa, all’improvviso, si è scatenato un nubifragio incredibile (definito apocalittico dall’autore del video che trovate in fondo all’articolo).

Diciamo subito che non è un evento raro. Nel senso che, solitamente in questo periodo dell’anno, ci sono delle bombe d’acqua improvvise. Ma mai gli abitanti di Atizapan avevano assistito ad un nubifragio come questo.

Purtroppo, c’è stata anche una vittima (più diversi feriti). Si tratta di un uomo di 40 anni che è morto per ipotermia. Come spiega meteogiornale.it, l’uomo si trovava in un tunnel con la sua vettura. In questo tunnel si è accumulata una grossa quantità di ghiaccio.

Nubifragio ad Atizapan (Messico), morto un uomo di 40 anni

Il ghiaccio ha intrappolato l’auto di questo signore all’interno del tunnel. Da lì a poco, la sua auto è stata sommersa dal ghiaccio. L’uomo è morto per ipotermia poco dopo. I tunnel continuano ad essere letali agli automobilisti. Purtroppo è accaduto anche in Italia con tunnel completamente allagati (video YouTube sul nubifragio messicano).