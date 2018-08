ROMA – Aurora Ramazzotti ha trascorso un periodo di vacanza con il suo fidanzato [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] tra Miami, Bahamas e Messico.

La giovane figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha pubblicato su Instagram un video in cui appare in costume in luoghi incantevoli.

Mare, spiagge bianchissime, animali esotici e tanto amore. In costume, Aurora mostra di avere un fisico pazzesco che fa concorrenza alla madre Michelle con cui, fra l’altro, era apparsa in un divertente balletto lo scorso luglio.

A ritmo di musica, le due si sono mosse coordinate fianco a fianco, davanti alla primogenita avuta da Tomaso Trussardi.

La piccola è stata una spettatrice d’eccezione di questo momento di divertimento in giardino scandito da tante risate. Michelle e Aurora ballano sorridenti, mentre la figlioletta e sorellastra le osserva incuriosita. Mamma e figlia appaiono sempre più affiatate.