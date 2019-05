ROMA – Un uomo ha rischiato la propria vita usando una bombola di gas come lanciafiamme per accendere il barbecue di casa. Il video della bravata è finito in Rete e Aaron Hinds, l’autore del video originario di Launceston in Tasmania, Stato insulare che fa parte dell’Australia, è stato attaccato.

Hinds, come mostra il video che segue ripreso dall’emittente televisiva australiana Channel 9, usa la bombola del gas per accendere il barbecue, operazione decisamente insana oltre che pericolosa. L’uomo tiene il serbatoio con le mani mentre un enorme scia di gas fuoriesce. Nel video mostrato dalla tv australiana, oltre a Hinds si vedono altre persone che hanno fatto qualcosa di simile finendo, nella maggioranza dei casi, con molte parti del corpo ustionate.

Fortunatamente, e a differenza di quello che è accaduto alle altre persone, a Hinds è andata bene e non si è ustionato. Su Facebook è stato però etichettato come “idiota”: lui si è giustificato dicendo di sapere perfettamente quello che sta facendo. “Ho controllato la valvola di sicurezza” ha risposto Aaron.

John Farrer è il vigile del fuoco che si vede nell’intervista di A Current Affair, programma di punta di Channel 9. Farrer, un veterano, spiega che il comportamento messo in scena dall’uomo è spericolato e “catastrofico”. “Ho visto troppi incidenti che potrebbero essere evitati usando puramente del buon senso” ha detto Farrer che si occupa di formazione professionale per la Fire and Safety Australia.

Sulla questione è intervenuta anche Heather Cleland, la direttrice del Victorian Adult Burns Service che lavora per l’ospedale Alfred di Melbourne. La dottoressa ha parlato di comportamento che potrebbe portare come conseguenza finale una “lesione della vita”. Come darle torto. E poi perché usare una cosa del genere per accendere un innocuo barbecue?

