GOLD COAST – Quattro sfortunati visitatori sono rimasti a testa in giù a 21 metri da terra. E’ accaduto in Australia nella giostra “Doomsday Destroyer” a Gold Cost. La giostra, come spiega 9News, si è bloccata per un guasto tecnico.

“In questi casi l’attrazione si ferma in automatico”, hanno spiegato i responsabili del parto divertimenti Movie World. Il parco si è scusato per l’inconveniente e una testimone ha raccontato di aver “visto due di loro piangere”, aggiungendo che uno di loro “ha cercato addirittura di scendere, era molto scosso”.

Dopo 3 minuti e 25 secondi, la giostra ha ripreso a funzionare e i quattro sono potuti finalmente tornare a terra senza aver subito inconvenienti. Daily Mail pubblica il video.