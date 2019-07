ROMA – Mentre si diverte a bordo delle montagne russe un volatile la colpisce in pieno volto a circa 115 chilometri orari. Accade nel Queensland in Australia: una giovane è stata presa in pieno da un uccello a bordo delle montagne russe dell’HyperCoaster nel parco divertimenti Movie World di Gold Coast.

Nel video ripreso dalle telecamere che si trovano sulla giostra, si vede la ragazza urlare e restare a bocca aperta per la velocità e le evoluzioni del convoglio. All’improvviso accade qualcosa di inaspettato: un uccello la colpisce in pieno volto mentre la giostra gira a circa 115 km/h orari.

La giovane che non ha nemmeno il tempo di reagire al volatile e torna a concentrarsi sulle curve pericolose delle montagne russe. Tanta paura ma per fortuna, una volta scesa, si è resa conto di essersi fatta soltanto un graffio sulla spalla destra e qualche piuma sulla schiena.

Montagne russe bloccate in verticale per 20 minuti

Non solo volatili che colpiscono in volo. Tra le cose più diffuse che accadono sulle montagne russe ci sono le rotture improvvise dell’impianto. E’ accaduto circa una settimana fa sulla Alton Towers, il parco di divertimenti più importante del Regno Unito. Qui, la più celebre delle montagne russe chiamata The Smiler, si è rotta all’improvviso.

A bordo delle carrozze c’erano decine di passeggeri che sono rimasti bloccati in verticale a 30 metri di altezza per circa 20 minuti. I passeggeri sono rimasti bloccati in attesa che i tecnici risolvessero il problema.

Fonte: Corriere della Sera, YouTube