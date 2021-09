Un ciclista è finito in ospedale dopo che un’auto ha cercato di ucciderlo. Per l’uomo sulla due ruote, un 48enne, la brutta caduta sulla discesa che da Cantello va a Malnate sulla Strada provinciale 3, nella zona di Varese gli è costata il ricovero in gravi condizioni, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Auto investe ciclista sulla provinciale tra Malnate e Cantello

La caduta è stata ripresa in un video da una dashcam di una vettura che si trovava proprio dietro all’auto coinvolta nell’incidente. Il ciclista, in gruppo con altri due ciclisti, è stato raggiunto da una Mercedes Classe C che all’improvviso ha stretto verso il muro facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto. Per l’automobilista si prospettano conseguenze pesantissime per il folle gesto che forse è scaturito dopo una precedente lite con il ciclista (ma è solo una supposizione).

Ciclista con ferite gravi ma non in pericolo di vita

Fortunatamente il ciclista aveva il casco che lo ha protetto nella caduta. L’incidente è accaduto ieri, domenica 12 settembre, in via Fiume a Malnate. Il ciclista, un uomo di 48 anni, non ha riportato ferite gravi, sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’auto medica del 118. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale Del Ponte di Varese.