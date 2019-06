ROMA – Un’auto viaggia contromano su un’autostrada britannica. Un’automobilista di 30 anni riprende la scena con la sua dashcam e il video viene ripreso, in esclusiva, dal Daily Mail.

Accade sull’autostrada A3 alle 7,18 del mattino di sabato 15 giugno: a viaggiare contromano è un Land Rover Defender. Siamo nei pressi della cittadina di Burpham nel Surrey: l’auto viaggia nella corsia esterna e costringe un furgone bianco quasi ad inchiodare e spostarsi di scatto a sinistra evitando così l’impatto.

Non è chiara la ragione per cui l’auto stia viaggiando nel senso inverso. L’uomo alla guida della 4×4 sembra però rendersi conto del pericolo dato che, come mostra il filmato, viaggia con due ruote sull’erba. “Se l’autista del furgone non fosse stato pronto a sterzare ci sarebbe stato un incidente molto grave. Non capita tutti i giorni di vedere una cosa del genere” conclude il ragazzo che ha diffuso le immagini.

