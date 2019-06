ROMA – L’auto elettrica non è più un miraggio: la Lightyear, una start up olandese, ha presentato la Lightyear One, una vettura alimentata anche grazie al contributo dell’energia solare.

La Lightyear One è lunga 5 metri grazie alla coda molto estesa e alle ruote posteriori parzialmente coperte per favorire l’aerodinamica. I pannelli solari che servono ad alimentarla sono posizionati sul cofano, sul tetto e sulla coda, per una superficie totale pari a 5 metri quadrati.

La vettura, assicurano i progettisti, in condizioni ottimali può ricavare 5311 Wh di energia al giorno dai suoi pannelli solari permettendo una percorrenza di 59 km al giorno e 20mila km all’anno. L’auto, oltre al sole, si ricarica attaccando le sue batterie ad una presa di corrente: in una notte è possibile recuperare 400 km di autonomia da una normale rete casalinga o attaccandola alle colonnine.

La compagnia olandese, a piena carica assicura un’autonomia che varia dai 500 agli 800 km: la differenza è dovuta all’accensione del riscaldamento oppure all’utilizzo dell’auto in autostrada.

Diversamente da quello che si potrebbe pensare, i limiti dell’auto non sono al momento di natura tecnica ma bensì di natura economica: le 100 Lightyear One che inizialmente verranno prodotte, avranno infatti un prezzo di listino che si aggira intorno ai 149mila euro. L’azienda olandese assicura però che le 100 auto sono state già tutte prenotate.

L’azienda guarda alla produzione di serie: i primi mille esemplari saranno prodotti però solo dopo aver versato una caparra di 19mila euro che scende a 4mila euro per le auto prodotte in seguito. Le consegne inizieranno dal 2021 e l’azienda ha in mente anche la possibilità di un leasing che costa 1879 euro al mese.

Fonte: Al Volante, Youtube