Auto contro l’ufficio della Merkel. Sulla fiancata la scritta: “Assassini di bimbi e anziani”.

Un’auto si è schiantata contro l’ingresso dell’ufficio della cancelliera tedesca Angela Merkel a Berlino. Sulle fiancate del veicolo compaiono da un lato la scritta “Maledetti assassini di bambini e anziani”, dall’altro “Stop alla politica di globalizzazione”. Non ci sono vittime e il cancello di metallo della cancelleria è stato danneggiato solo leggermente.

Questa mattina la cancelliera Angela Merkel ha in agenda una videochiamata con i governatori dei Laender per discutere l’estensione delle chiusure e ulteriori restrizioni per affrontare la pandemia di coronavirus durante le vacanze natalizie.

Anche la Germania della Merkel alle prese col Natale

In Germania infatti i ministri presidenti dei Laender hanno trovato un accordo per le misure di contenimento a Natale e Capodanno: dal 23 dicembre al primo gennaio sarà possibile ritrovarsi con altri nuclei familiari o altri singoli per un massimo di 10 persone. Ed hanno concordato sul divieto dei botti nelle piazze per evitare assembramenti.

Angela Merkel si è detta d’accordo con le autonomie e nel confronto per elaborare il piano d’azione farà ulteriori proposte specifiche in merito alla limitazione dei contatti nelle aree più colpite dal virus. Le vacanze scolastiche, inoltre, potrebbero essere anticipate al 16 dicembre. (Fonte YouTube).