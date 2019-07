ROMA – Strage sfiorata su una autostrada in Liguria. Un autotreno ha percorso contromano per due chilometri l’Autofiori, nome con cui si indica la A10: è accaduto la sera del 12 luglio e il pronto intervento di pattuglie della Polizia di Stato di Imperia ha evitato una tragedia, riuscendo ad intercettare il pesante mezzo e a fermarlo. L’autista, un romeno 56enne, è risultato con un tasso alcolemico superiore al consentito.

La segnalazione al Compartimento Polizia Stradale di Genova è pervenuta dalla sala radio della concessionaria Autofiori alle 20.17 dove gli operatori si sono accorti, in diretta, grazie alle telecamere di sorveglianza del traffico, di quanto accadeva. Il COA – centro operativo autostradale, mantenendo un costante contatto e coordinamento con le strutture e i mezzi della concessionaria, ha immediatamente allertato tutti i mezzi in servizio e le pattuglie di tratta si sono recate verso Sanremo affinché fossero adottate tutte le misure per la salvaguardia della sicurezza della circolazione e per l’incolumità per i conducenti.

Sempre dalle telecamere, è stato possibile notare che poi il veicolo pesante, che manteneva una velocità sostenuta e traiettorie non lineari, aveva effettuato una laboriosa manovra di inversione di marcia in un ampio by-pass, immettendosi quindi nel corretto senso di marcia (direzione Francia), per essere poi fermato alla barriera di Ventimiglia da una pattuglia della Polizia di Frontiera, allertata dal COA, e da quella autostradale della Polizia Stradale – Sottosezione di Imperia giunta immediatamente dopo, percorrendo la distanza che la separava in un tempo estremamente ridotto.

Nessun utente della strada è rimasto coinvolto in incidenti causati dall’imprudente guida del conducente del mezzo pesante che, dai successivi controlli, è risultato positivo al controllo del tasso alcolico e che viaggiava ad una velocità di 97 km/h. L’uomo, deferito all’autorità giudiziaria, dovrà pagare una sanzione amministrativa di 6500 euro mentre il veicolo è stato confiscato. (Fonte Agi, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).