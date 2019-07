ROMA – Spinge l’acceleratore invece del freno, finsce con l’auto nel fiume Hackensack nello Stato americano del New Jersey. Le telecamere di sorveglianza di una stazione di autolavaggio hanno ripreso il momento in cui il suv ha concluso la sua corsa in acqua.

A ricostruire la vicenda avvenuta la mattina di ieri, martedì 16 luglio, sono stati i Vigili del Fuoco dell’omonima città americana. Sono loro ad aver dichiarato che l’autista avrebbe spinto il piede sull’acceleratore invece che sul freno. I pompieri, intervenuti sul posto, hanno salvato l’uomo che è stato trasportato in ospedale per aver riportato alcune ferite lievi. A bordo anche una seconda persona che non ha riportato ferite. L’auto, finita in acqua in un punto basso del fiume, ha permesso ai due di uscire da soli dall’auto.

Il suv della Mercedes è stato poi recuperato con una gru. Guardando il video, si vede però che finisce a bordo fiume anche perché il lavaggio non ha nessuna barriera che lo possa impedire.

Fonte: Daily Mail