FREISING – Su un’autostrada tedesca in Alta Baviera, nei pressi di Freising è avvenuto un incidente. Deve passare un’ambulanza e i tedeschi dimostrano di avere un incredibile senso civico.

Sulla A92 si sono formate lunghe code sulla carreggiata che rischiavano di impedire l’accesso dei mezzi di soccorso sul luogo del disastro. Un’auto si è scontrata con il rimorchio di un camion ed è andata completamente distrutta. E’ stata allertata un’ambulanza ed altri mezzi di soccorso che rischiano di trovarsi bloccati tra le auto. Quello che accade ha invece dell’incredibile: gli automobilisti delle auto ferme in coda si sono disposti ai lati della carreggiata lasciando un’ampia corsia centrale per il passaggio dei mezzi di soccorso.

Una sorpresa anche per i soccorritori che hanno registrato un video della scena mentre passavano tra le auto e hanno pubblicato le immagini sui social network commentando: “Mai vista una cosa così. Un esempio positivo che non dovrebbe restare isolato”. In realtà, come dimostra questo video postato nel 2016, quanto accaduto, in Germania, non è affatto un caso isolato.