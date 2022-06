Aversa (Caserta), scippata in strada e trascinata da un’auto in corsa: in un video la violenza (Foto da Youtube)

Scippata in strada e trascinata da un’auto in corsa: è accaduto la sera di venerdì 10 giugno ad Aversa, in provincia di Caserta.

La scena è stata anche ripresa e il video è stato postato dal consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha accompagnato il filmato con un lungo post di denuncia.

Aversa (Caserta), scippata e trascinata da un’auto in corsa

“Ad Aversa, Caserta, nella tarda serata di venerdì, una ragazza è stata scippata da un’automobile in corsa in via Roma, una strada del centro cittadino – ha scritto su Facebook Borrelli -. ‘Un soggetto in una Matiz nera ha afferrato la borsa e l’ha trascinata per più di 10 metri rischiando la tragedia – ha segnalato al consigliere regionale il fidanzato della vittima -. Per fortuna ha riportato solo una ferita alla gamba. Abbiamo sporto denuncia, ma dai filmati la targa non è leggibile. Aversa, nel weekend, accoglie un enorme flusso di persone dai comuni limitrofi essendo il centro della movida. Ma in giro ci sono troppi pochi controlli. Siamo in piena emergenza, i malviventi hanno capito che le istituzioni non ci sono, non c’è nessuno a proteggere la brava gente, gli onesti cittadini, che per una borsa rischiano la vita’”.

Aversa, scippata e trascinata da un’auto in corsa: il video denuncia di Borrelli

“Le immagini che ci hanno mostrato dello scippo sono sconcertanti – il commento di Borrelli -. Una violenza inaudita, in pieno centro cittadino, e per una semplice borsa. Questo delinquente ha agito con crudeltà mettendo in conto che poteva uccidere la sua vittima per una semplice borsa”.

“L’escalation di violenza e criminalità, nei nostri territori, è a livelli altissimi. I delinquenti non hanno alcun freno e per pochi spicci rischiano di ammazzare una persona con violenza e senza alcuna pietà. Quanto successo ad Aversa è gravissimo, per questo abbiamo sollecitato anche noi le forze dell’ordine ad individuare quest’auto che, da mesi, sta mettendo a segno colpi simili a quanto ci hanno segnalato”, continua il consigliere.

Borrelli: “Serve un piano di controllo ad Aversa”

“Aversa è un centro nevralgico della provincia di Caserta che nel weekend attira migliaia di persone. Occorre assolutamente un piano di controllo migliore rispetto ad oggi e un aumento consistente dei controlli”, ha concluso Borrelli su Facebook.