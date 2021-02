Avvocato su Zoom con il muso da gatto: non riesce a rimuovere il filtro per tutta l’udienza VIDEO

Un avvocato texano negli Stati Uniti si è ritrovato a fare una udienza via zoom con il filtro con il muso da gatto. Rod Ponton, legale della Contea di Presidio, in Texas, si è collegato all’udienza via Zoom come usa anche negli Stati Uniti in questo lungo periodo di pandemia da coronavirus. Ma non è stato in grado di togliere il filtro che lo mostrava con il muso di gatto.

Avvocato con filtro su Zoom: “Non sono un gatto”

“Credo che lei abbia un filtro attivo nelle impostazioni video. Forse potrebbe toglierlo”, ha provato a dire il giudice a Rod Ponton, che però l’ha subito interrotto: “Giudice, riesce a sentirmi?”, gli ha domandato, forse temendo che non solo il suo aspetto, ma anche la sua voce fosse stata falsata.

Lo scambio tra il giudice che cerca di convincere l’avvocato a rimuovere il filtro e questi che dice di non riuscirci va avanti per un po’, finche l’avvocato, forse ormai anche un po’ frustrato dall’accaduto, dice: “Sono qui dal vivo, non sono un gatto”.

Il video con l’avvocato-gatto su Zoom diffuso dal giudice

A diffondere il video è stato poi lo stesso giudice, che lo ha fatto con un monito: “Se un bambino ha usato il tuo computer, prima di partecipare a un’udienza virtuale controlla le opzioni video di Zoom per assicurarti che i filtri siano disattivati”.

Ma come disattivare i filtri e gli sfondi da Zoon?

In realtà disattivare filtri e sfondi da Zoom è piuttosto semplice. Basta entrare nella app, cliccare sull’icona delle impostazioni in alto a destra e selezionare ‘sfondo e filtri’. In questa voce possiamo scegliere di disattivare sia la voce ‘sfondi virtuali’ sia quella ‘filtri video’. Potrebbe essere utile saperlo in vista della prossima riunione…