ROMA – Axl Rose è caduto sul palco durante il concerto, al Caesars Palace Hotel di Las Vegas, dei Guns n’ Roses. Il frontman 57enne della band è scivolato mentre stava cantando Knockin’ On Heaven’s Door, una delle hit della band. Quando si è rimesso in piedi, Axl Rose ha passato un asciugamano sul palco e poi ha continuato lo show senza problemi.

La caduta però ha preoccupato inizialmente molto i fan che hanno prontamente scritto al cantante, preoccupati sulle condizioni della sua caviglia a seguito dell’incidente di due anni fa. Axl ha pubblicamente rassicurato i fan attraverso il suo profilo Twitter spiegando non ha avuto conseguenze più gravi grazie ai suoi stivali: “Grazie per tutti i migliori auguri e, se non avessi avuto gli stivali, le cinghie e tutto ciò che faccio per le mie caviglie sarebbe andata peggio”.