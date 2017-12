TAMPA BAY – Babbo Natale in Florida gioca a fare il paracadutista ma qualcosa va storto. L’uomo, dopo essersi lanciato da un aereo, invece di atterrare sulla spiaggia di Tampa Bay per consegnare dei giocattoli durante un torneo di volley per bambini, finisce sopra un albero.

Il tutto è stato ripreso da una telecamera e postato sul web. Il risultato per questo Babbo Natale troppo spavaldo è una gamba rotta.