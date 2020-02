ROMA – Il Getafe è stata una delle rivelazioni di questa edizione di Europa League. Rivelazione che più di tanto non è visto gli ottimi risultati in campionato – nella Liga è terza alle spalle di Real e Barcellona – e dopo la convincente vittoria nell’andata dei sedicesimi di finale contro l’Ajax, semifinalista lo scorso anno in Champions. Nel match disputato ieri sera, 20 febbraio, al Coliseum Alfonso Perez, c’è stato però un episodio molto controverso che l’ha fatta da padrone in particolare sui social.

Protagonisti Ryan Babel, attaccante dell’Ajax, e Allan Nyom, difensore del Getafe. Quest’ultimo, dopo un contrasto con l’attaccante olandese, è rimasto a terra, rotolandosi per il presunto dolore del fallo appena subito. Una sceneggiata agli occhi di Babel che ha così deciso di imitare, sotto gli occhi dell’arbitro, il suo avversario. Babel prima si è buttato a terra e ha rotolato sul campo, e successivamente lo ha affiancato zoppicando vistosamente insieme a lui. Una presa in giro che è costata l’ammonizione al calciatore dell’Ajax oltre che i sonori fischi dei tifosi di casa. (fonte TWITTER)