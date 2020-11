Baby Shark Dance è il video più visto della storia su YouTube

Baby Shark, la canzone per bambini registrata dalla compagnia sudcoreana Pinkfong, è diventato il video più visto in assoluto nella storia di YouTube.

Il tormentone pubblicato nel 2016, Baby Shark Dance, ha superato i 7,040 miliardi di visualizzazioni diventando di fatto il video più visto di tutti i tempi su YouTube.

La canzone ha infatti superato il precedente detentore del record Despacito, il successo latin pop del cantante Luis Fonsi.

Se si sommassero tutti gli ascolti avvenuti su YouTube, è come se Baby Shark Dance fosse stata trasmessa in streaming ininterrottamente per 30.187 anni.

I Pinkfong hanno guadagnato circa 5,2 milioni di dollari (4,45 milioni di euro) per le sole visualizzazioni su YouTube.

La storia della canzone Baby Shark Dance

Ci sono voluti quattro anni perché Baby Shark Dance conquistasse, nella versione dei Pinkfong, la vetta della classifica dei video più visti di YouTube, ma la canzone è in realtà molto più vecchia.

Si pensa che abbia avuto origine nei campi estivi statunitensi negli anni ’70. Secondo una teoria, la canzone è stata inventata nel 1975, sulla scia del successo nei cinema di tutto il mondo del film ‘Lo squalo’ di Steven Spielberg.

Le versioni nate sulla scia del successo di quella dei Pinkfong sono tantissime. Moltissime anche le versioni in altre lingue che hanno avuto notevole popolarità al livello locale.

Questa la classifica attuale dei 5 video più visti di sempre ad oggi.

1 – Baby Shark Dance: 7,050 miliardi di views.

2 – Luis Fonsi – Despacito: 7,039 miliardi di views.

3 – Ed Sheeran – Shape of You: 5,049 miliardi di views.

4 – Wiz Khalifa – See You Again: 4,797 miliardi di views.

5 – Masha and The Bear: 4,360 miliardi di views.

(fonte ADNKRONOS)