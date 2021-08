Bacio tra Fedez e Achille Lauro al party di Ferragosto a casa Ferragnez a Porto Cervo VIDEO

Festa con bacio finale a Ferragosto per Fedez e Achille Lauro, non più solo colleghi e interpreti insieme ad Orietta Berti della hit Mille, ma anche evidentemente amici.

La festa da Fedez e Chiara Ferragni

I due si sono visti alla festa che Fedez e la moglie, Chiara Ferragni, hanno dato nella loro villa a Porto Cervo, in Costa Smeralda, per festeggiare Ferryagosto, ovvero il Ferragosto versione Ferragnez.

Tra gli ospiti c’era, appunto, anche Achille Lauro. Lui e gli altri amici hanno fatto prima una cena con barbecue in giardino, poi cinema all’aperto con maxischermo e cuscinoni per terra, in giardino, e quindi musica mixata appositamente da Achille Lauro.

Il bacio tra Fedez e Achille Lauro

Il colpo di scena finale è stato però il bacio sulle labbra tra Achille Lauro e Fedez. Un gesto ripreso dai telefonini di alcuni ospiti, che l’hanno rilanciato nelle stories Instagram, e che è stato accolto da un applauso degli astanti.