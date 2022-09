Bagnolo San Vito (Mantova), 19enne perde il controllo della Ferrari e finisce contro un albero VIDEO

Forse per colpa di un’accelerata di troppo un 19enne è finito con la sua Ferrari bianca contro alcuni cartelli pubblicitari e poi contro un albero.

L’incidente, il cui video è diventato virale sui social, si è verificato venerdì 2 settembre a Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, al termine della manifestazione “Static Night Event” organizzata da Mantova Street Crew in collaborazione con l’associazione Abeo.

L’incidente, per fortuna, non ha avuto conseguenze gravi per i due giovani che erano in macchina, Subito dopo l’incidente sono intervenuti gli stessi organizzatori.