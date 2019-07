ROMA – Un ragazzo si lancia da un balcone in una piscina. Qualcosa però va storto: il ragazzo inciampa sulla ringhiera e cade a bordo vasca in maniera a dir poco terrificante.

Il video è stato girato lo scorso 19 luglio ed è finito in Rete. Dove sia stato girato non si sa. Quello che si sa è invece l’entità del danno subito: il giovane inciampa, fa una capriola e cade proprio male considerando il rumore dell’impatto che si sente nel filmato.

Non è chiaro dove sia successo, né quali siano le sue condizioni di salute dopo l’incidente. La sua schiena di certo non lo ha ringraziato.

Il video è stato ripreso e pubblicato da Dagospia e ricorda quanto accaduto in Armenia nell’ottobre 2018. Per voler far ridere i suoi amici, un uomo ha provato una rischiosa acrobazia che gli è costata quasi la vita. Il video pubblicato all’epoca su Twitter, mostra l’uomo su un tetto che si prepara a saltare in piscina. A riprendere la scena è un amico che attende il fatidico tuffo non sapendo che, fatti tre passi, la grondaia frani sotto i piedi del tuffatore.

Per questa ragione, l’uomo precipita rovinosamente sbattendo la faccia a terra. A questo punto le immagini si interrompono, lasciando chi osserva il video con un interrogativo: quali ferite ha riportato il tuffatore?

