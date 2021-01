Bali, turisti senza mascherina costretti a fare flessioni per strada: i VIDEO con le punizioni

Bali: turisti costretti a fare flessioni e piegamenti per strada se non usano la mascherina. Una punizione forse eccessiva ma sicuramente efficace per chi non vuole saperne di indossare gli ormai famosi dispositivi di sicurezza.

Su Youtube e sui social network stanno girando negli ultimi giorni i filmati della polizia che ferma i turisti senza mascherina. Poi, le flessioni. Infine il verbale.

Bali è una delle principali isole dell’Indonesia. Sicuramente il maggior polo di attrazione turistica. Soprattutto per i surfisti, che nelle sue acque trovano il proprio paradiso.

Bali: turisti senza mascherina puniti con flessioni per strada

Gli stranieri sorpresi a non indossare mascherina sull’isola indonesiana di Bali sono soggetti a una punizione insolita. Fare flessioni. Video circolati sui social media questa settimana mostrano turisti in maglietta e pantaloncini costretti dagli agenti di sicurezza a cimentarsi nell’esercizio ginnico nel caldo torrido tropicale.

Le autorità di Bali hanno reso obbligatorio indossare la mascherina in pubblico l’anno scorso, mentre l’Indonesia era alle prese con una violenta ondata di Covid-19.

Indonesia: mascherina obbligatoria, ma molti stranieri non la portano

Negli ultimi giorni, tuttavia, decine di stranieri sono stati ripresi senza questa protezione, ha spiegato il funzionario della sicurezza Gusti Agung Ketut Suryanegara. Più di 70 persone hanno pagato una multa di 100.000 rupie (7 dollari), altre 30 hanno affermato di non avere i soldi. E dunque è stato ordinato loro di fare flessioni.

Chi non indossava una mascherina ne ha dovute fare fino a 50, quelli che ne indossavano una in modo improprio sono stati puniti con 15. Le autorità di Bali hanno anche avvertito che gli stranieri che violano le normative sul coronavirus potrebbero essere espulsi dal Paese. L’isola rimane ufficialmente chiusa ai turisti stranieri, ma ospita molti residenti di lungo periodo dall’estero. Gli stranieri che vivono altrove in Indonesia possono ancora visitarla.