ROMA – L’ex senatore Antonio Razzi, durante la prima puntata del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci in onda sabato 30 marzo, ha danzato con Ornella Boccafoschi una salsa sulle note di “Gangnam style”, il singolo del sudcoreano PSY che nel 2012 raccolse milioni di clic su Youtube diventando uno dei video più visti di sempre.

Razzi, prima di ballare è sceso da un pullman Roma-Pescara. Poi l’ex senatore ha duettato con la partner senza però conquistare la giuria, a cui ha strappato un modesto 9 in totale. Durante il ballo, Razzi si muove, ammicca, e sembra avere una buona affinità con la Boccafoschi. A ballare però, è praticamente soltanto lei. Lui ondeggia e accenna solo a qualche passo.

Ballando Con le Stelle, al via la nuova edizione: chi partecipa quest’anno

Due ex parlamentari, Nunzia De Girolamo e Antonio Razzi, la religiosa/cantante Suor Cristina, (che danzerà con un team di tre insegnanti, un uomo e due donne), Milena Vukotic, Manuela Arcuri, Ettore Bassi, Enrico Lo Verso, Angelo Russo (Catarella nel Commissario Montalbano), l’ex calciatore Dani Osvaldo, la giornalista del Tg2 Marzia Roncacci, i modelli Kevin e Jonathan Sampaio, le webstar Lasse Lokken Matberg (noto come ‘il vichingo’) e Marco Leonardi. Sono questi i concorrenti della 14esima edizione, tornata in tv a partire da sabato 30 marzo, alle 20.35, su Rai1.

Fonte: Youtube, Ansa