ROMA – Nella puntata di “Ballando con le Stelle” andata in onda la sera di sabato 28 aprile, la ballerina e presidente di giuria ha voluto mostrarsi al pubblico senza parrucca e senza turbante. Alla Smith è tornato un tumore al seno che credeva aver sconfitto ma, come spiegato nei giorni scorsi, “il tumore non deve essere un tabù, non devo avere paura di mostrarmi”.

Poi racconta quello che le è accaduto durante la puntata di ieri: “Durante la puntata sono stata male, Belli mi ha salvata”. La Smith ha raccontato in un video postato su Instagram di non essersi sentita bene durante una pausa pubblicitaria, aggiungendo che il co-conduttore Paolo Belli le è stato di grande aiuto.

“Un grande saluto al mio big brother Paolo Belli – ha esordito Carolyn – Con un sguardo da lontano ha capito che stavo male ieri sera, durante una pausa pubblicitaria a Ballando con le Stelle. Una forte onda di nausea e abbassamento di pressione. Mi ha salvato, dandomi subito qualcosa da mangiare perché il bar era chiuso. Grazie Paolo, my knight in shining armour!”

Dopo lo spavento, la Smith ora sta meglio e, nella clip postata in Rete, è in procinto di partire per l’Abruzzo dove oggipresenterà il suo a presentare il suo libro “Ho ballato con uno sconosciuto”. “Sto andando in Abruzzo per la presentazione del libro, buona giornata a tutti voi”, conclude la ballerina e presidente di giuria nel suo post.