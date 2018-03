ROMA – “In Russia durante la diretta della mia esibizione hanno mandato la pubblicità”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

A denunciarlo è Giovanni Ciacci, conduttore di “Una Zeta a pois” su Radio Zeta, e concorrente di “Ballando con le stelle” in coppia con Raimondo Todaro su Raiuno.

Ciacci ha parlato nel corso del programma di “No Problem, W l’Italia” su Rtl 102.5. Ciacci ha anche svelato che con il giurato Guglielmo Mariotto avrebbero avuto un fidanzato in comune: “Abbiamo avuto lo stesso fidanzato per dieci anni – dichiara sempre su Rtl 102.5 – Forse anche per questo c’è astio, Mariotto mi odia un po’ “.