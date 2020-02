DALLAS – Una ballerina, durante uno spettacolo di pole dance all’interno di un night club, è improvvisamente scivolata facendo un volo a testa in giù di oltre quattro metri. Un volo che le ha procurato diverse ferite e contusioni al volto e anche danni ai denti.

L’episodio è avvenuto in un locale per adulti a Dallas, in Texas (Usa). A seguito del forte impatto col palco, la ragazza si è rotta la mascella, si è slogata una caviglia e si è ritrovata con diversi denti scheggiati. La scena è stata ripresa dalla platea con un cellulare e, dopo esser apparsa sui social, è diventa virale online.

Come si vede nel filmato, la ballerina si stava esibendo con una collega ed aveva scalato il lungo palo fino alla sommità quando, mentre era a testa in giù, ha perso la presa cadendo rovinosamente sul palco. La ragazza, poi ha pubblicato un video sul suo account Instagram spiegando le conseguenze fisiche di quella brutta caduta. Per lei è stato necessario il ricorso alle cure mediche visto che ha avuto bisogno di punti sul mento oltre a varie fasciature per le lesioni riportate.

“Praticamente mi sono rotta la mascella e devo sottopormi a un intervento chirurgico”, ha spiegato la ragazza nel video. “Mi sono rotta anche alcuni denti e mi sono slogata una caviglia. Ma a parte i punti e tutto questo sto bene. Non ho arti rotti, me ne sono andata da solo sulle mie gambe. Mi sono alzata subito dopo che è successo”. (fonte DAILY MAIL)