Balotelli show, gol di rabona e cinque reti nell’ultima partita: ha chiuso il campionato turco a 18 gol VIDEO

Show di Mario Balotelli nell’ultima giornata del campionato turco di calcio. Super Mario ha segnato cinque gol nell’ultima partita chiudendo il campionato turco a quota 18 gol. Mario ha dovuto accontentarsi del titolo di vice capocannoniere. Il capocannoniere del campionato turco è stato Umut Bozok con 20 gol (due in più di Balotelli).

Balotelli, gol di rabona da applausi nel campionato turco

Balotelli è stato il migliore in campo nel corso della vittoria dell’Adana Demirspor per 7-0 contro il Goztepe. Super Mario ha segnato cinque gol nel corso dell’ultima giornata del campionato turco di calcio. Il più bello è stato il quinto, segnato con una rabona da applausi.

La rabona non è per tutti. E’ un colpo molto complicato. E’ raro ammirare un gol segnato con la rabona. Il miglior interprete di tutti i tempi in questo fondamentale è stato Diego Armando Maradona. Balotelli ha ubriacato il difensore avversario con una serie di doppi passi. Poi si è presentato al cospetto del portiere avversario e lo ha sorpreso con una rabona a fil di palo.

Il video con i cinque gol segnati da Mario Balotelli

Grazie a questa vittoria, l’Adana Demirspor ha chiuso al nono posto in classifica. Un posizionamento che non garantisce la qualificazione alle coppe europee alla squadra di Mario Balotelli ma si tratta comunque di un bel traguardo perché fondamentalmente l’obiettivo dell’Adana era quello di raggiungere una tranquilla salvezza. E così è stato (video YouTube).