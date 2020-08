Bambina di un mese e mezzo dondola a testa in giù. Arrestato il padre-influencer

Un influencer russo è stato arrestato dalla Polizia per aver fatto dondolare a testa in giù la figlia di un mese e mezzo.

Igor Kravtasov è un influencer russo di 35 anni che vive a Sochi. L’uomo è stato arrestato per aver fatto dondolare a testa in giù sua figlia di appena un mese e mezzo.

igor ha immortalato la scena in un video pubblicato su Instagram. La piccola viene tenuta per una gamba con il padre che dice: “I bambini vanno trattati come scimmie”.

L’influencer rintracciato grazie al video Instagram

Il ragazzo è stato rintracciato dalla Polizia proprio grazie al video. Al suo arresto ha opposto resistenza ed ha aggredito gli agenti.

Per questo motivo l’uomo, insieme alla moglie, la 27enne Darya Getmanskaya, è stato arrestato e si trova ora sottoposto ad una custodia cautelare di 10 giorni.

Le autorità stanno valutando se togliere o meno la patria potestà alla coppia.

I due sono anche risultati positivi al principio attivo della cannabis.

La bambina, dopo l’accaduto, è stata portata in un ospedale per accertamenti.

Il video, pubblicato su Instagram, è stato la prova delle accuse a carico dell’uomo, che aveva afferrato la figlia neonata per una caviglia e aveva iniziato a scuoterla, facendola dondolare per diversi secondi e divertendosi a fischiare.

Igor Kravtasov: “Questa è la mia opinione di come vanno trattati i bambini”

Dopo l’arresto, l’influencer ha ammesso di essere stato un po’ irresponsabile.

Kravtasov ha però precisato: “Questa è la mia opinione di come vanno trattati i bambini e va rispettata. I bambini vanno trattati un po’ come le scimmie, che sono animali molto agili da cui l’uomo discende”.

“Abbiamo bisogno di sviluppare certe abilità già dai primi mesi di vita e quello che ho fatto aiuta una formazione corretta delle ossa, con i legamenti e le articolazioni che diventano più mobili e flessibili” (fonte: Leggo, Instagram, Daily Star).