Un cumulo di neve sotto il palazzo ha di fatto salvato la vita di una bambina di 6 anni che è precipitata dal quarto piano in Russia.

Tutto è accaduto a Tomsk, nella zona siberiana della Russia: qui si vede una bambina che a 6 anni precipita dalla finestra di casa al quarto piano, fortunatamente la neve ha attutito la caduta, salvandole la vita.

Il sistema di videosorveglianza cattura quindi questa scena che ha veramente dell’incredibile: la bambina precipita dal quarto piano e atterra su un cumulo di neve che si era depositato lungo il muro del palazzo.

Cosa sia accaduto ancora non si sa di preciso

La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, infatti non si capisce ancora bene come mai la piccola sia precipitata dalla finestra o dal balcone di casa. Ciò che si vede dalle immagini infatti è solo la bambina di sei anni che cade e finisce nella neve.

Poi si rialza e come se niente fosse rientra in casa sulle proprie gambe salvata proprio dalla neve. I genitori, da quanto si apprende dai media locali, l’hanno portata in ospedale per le verifiche del caso e la piccola sta bene. Fortunatamente aveva nevicato, altrimenti la piccola sarebbe finita sul cemento dopo un volo di quattro piani. (Fonte YouTube).