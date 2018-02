NORTH WALSHAM – Tre bambini tentano di attraversare improvvisamente. Sulla strada sta però arrivando un grosso tir che p costretto a rallentare, quasi a fermarsi, per impedire che i tre vengano investiti.

Come se non bastasse ci si mette anche la madre che li insegue per bloccarli e si mette davanti al camion per cercare di evitare il peggio. La donna sembra voler scusarsi con il camionista. L’incidente è stato ripreso dalla telecamera a bordo del tir che si trovava a North Walsham, nel Norfolk inglese ed è stato postato su YouTube in un canale specifico.