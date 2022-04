Bambino di colore ruba le patatine: 4 poliziotti Usa lo trascinano a forza nella volante VIDEO

Un bambino afroamericano stretto alle spalle da un poliziotto bianco di mezza età che lo trascina nella volante con la forza, mentre lui urla e si dimena terrorizzato. E’ destinato a creare un nuovo caso il video shock, diventato virale in poche ore, che mostra l’arresto di un bambino di otto anni che ha rubato un pacchetto di patatine da 3 dollari in un negozio a Filadelfia.

Il bambino arrestato dalla polizia Usa

Le immagini sono state riprese da uno degli abitanti del quartiere che ha cercato di impedire ai poliziotti di prendere il bambino. “Che credi fare? E’ solo un bambino, lascialo”, grida l’uomo all’agente. Il poliziotto, imperterrito, risponde: “Secondo te? Lascia stare e vattene”. A quel punto l’uomo si offre di pagare per le patatine ma gli agenti sembrano determinati a trascinare il bambino in macchina. L’agente si avvicina anche all’uomo che sta riprendendo la scena con aria minacciosa, mentre dalla volante si sente il bambino che urla come un disperato.

La polizia della città ha poi dichiarato in una nota di esser al corrente dell’accaduto e che le immagini saranno esaminate con attenzione, spiegando che il bambino è stato poi accompagnato a casa. Ma sui social è già scoppiata la rabbia per uno dei tanti episodio che dimostrano un eccesso di violenza da parte degli agenti contro la comunità afroamericana. In questo caso, un bambino di otto anni.