LONDRA – Banksy ha pubblicato un nuovo video dove spiega che il suo quadro “Ragazza col palloncino” si sarebbe dovuto distruggere completamente dopo la vendita all’asta.

L’artista, infatti, in queste ore è stato molto criticato e in molti avevano avanzato l’ipotesi che l’opera fosse stata ridotta volutamente a brandelli solo in parte – d’accordo con la casa d’aste – per aumentarne il valore sul mercato

Ma in questo video Banksy spiega che il meccanismo progettato per tagliare in strisce la tela, azionato con un telecomando, si sarebbe però “inceppato”, lasciando integra la porzione superiore del dipinto.

.Come prova, Banksy ha pubblicato questo video, nel quale si vede che durante le prove fatte in studio i fogli erano stati distrutti totalmente e che il meccanismo, come spiega lo stesso artista, “aveva sempre funzionato”.