ROMA – Barbara D’Urso ha terminato le sue vacanze natalizie ed è tornata in onda, come sempre, su Canale 5. La regina delle reti Mediaset, fino a qualche giorno fa era però in vacanza a Cuba dove ha trascorso il Natale e il Capodanno in compagnia del suo amico Cristiano Malgioglio.

Prima di tornare in Italia però, Barbara ha postato sui social un video in cui viene mostrata la terribile ondata di maltempo che si è abbattuta sull’isola: cielo grigio, forti raffiche di vento, impressionanti mareggiate. “Cuba non è soltanto sole e musica, a volte il clima gioca brutti scherzi” scrive Barbara, che non ha nascosto la preoccupazione vissuta durante l’inundacion.

Le immagini mostrano gli attimi prima dell’inondazione che ha flagellato in particolare la città dell’Havana, e quelli immediatamente successivi. “E’ assurdo: questa è la strada di prima ma è diventata un fiume” dice la D’Urso mentre mostra una via della capitale cubana completamente allagata dall’acqua.

Il filmato comincia con la conduttrice che corre sul lungomare. Dietro di lei una voce femminile che le ricorda di stare attenta alle onde già alte (il maltempo arriverà poco dopo). Carmelita si improvvisa cronista e racconta cosa succede in questi casi, con gli alberghi che mettono delle stecce di legno per evitare di essere allagati dal mare in burrasca.

Il video prosegue poi con le immagini della pioggia, il vento e le onde alte che si abbattono sull’Havana. Le immagini sono girate da una stanza di albergo e narrate proprio dalla D’Urso.

Se qualche fan si fosse però spaventato niente paura: come detto, Barbara è tornata in Italia ed è già saldamente alla conduzione di Pomeriggio Cinque e Domenica Live.