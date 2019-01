ROMA – Barbara D’Urso e la dimenticanza sospetta. La regina di Mediaset torna in tv con Pomeriggio 5 dopo le vacanze natalizie. Durante i saluti finali, Carmelita spiega che andrà in onda di nuovo tutti i pomeriggi e tutte le domeniche su Canale 5. Poi annuncia il suo ritorno con la nuova stagione della “Dottoressa Giò”, in onda sempre di domenica ma in prima serata. Al termine, la D’Urso “scorda”(apposta?) però di rispettare una promessa fatta ai telespettatori lo scorso novembre.

A farne le spese è Paolo Bonolis. la D’Urso aveva infatti annunciato che a gennaio, al posto di Gerry Scotti sarebbe arrivato “Avanti un altro” nello spazio preserale di Canale 5.

Lunedì 7 gennaio, Barbara saluta dimenticando però di “lanciare” chi la segue nel palinsesto. Si tratta di un piccolo sgambetto che di certo non aiuta Bonolis, già impegnato in una durissima sfida di ascolti con Flavio Insinna e “L’Eredità” su Raiuno.

A proposito del ritorno della “Dottoressa Giò”, la D’Urso a “Tv Sorrisi e Canzoni” ha detto: “Ho creduto nel ritorno della Dottoressa. La scorsa estate ho rinunciato alle vacanze per stare sul set, è stata una grande emozione”.