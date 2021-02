Barbara D’Urso imitata da Vincenzo De Lucia a Stasera tutto è possibile, lei su Instagram risponde così VIDEO

Barbara D’Urso viene imitata dal comico Vincenzo De Lucia durante la trasmissione “Stasera tutto è possibile”, condotta da Stefano De Martino. La conduttrice Mediaset viene presa di mira, con tanto di vestito bianco e luci oltre il limite della trasparenza, una caratteristica dei suoi programmi su Canale 5.

Vincenzo De Lucia è entrato in scena vestito di un abito bianco come è tipico dello stile di Barbara D’Urso e ha esordito: “Oggi caffeuccio dolcissimo. Ieri abbiamo fatto un po’, pensate, 334 milioni di telespettatori. Col cuore…”. Una presa in giro dei soliti messaggi che Barbara D’Urso pubblica su Twitter a proposito degli ascolti delle sue trasmissioni “Domenica Live” e “Live Non è la D’Urso”.

Barbara D’Urso su Instagram risponde così a Vincenzo De Lucia

Poco dopo l’imitazione è arrivata la risposta proprio di Barbara D’Urso: la presentatrice ha risposto all’account ufficiale del programma condotto da Stefano De Martino con tanti smile e ha poi retwittato il video. Insomma, sembrerebbe aver apprezzato e non poco l’imitazione di Vincenzo De Lucia.

Barbara D’Urso è fidanzata?

La regina delle reti Mediaset è sempre molto discreta sulla vita privata. Nei giorni scorsi è stata però costretta a replicare alle parole di Memo Remigi. Il cantante ha infatti raccontato di aver avuto una storia d’amore con la conduttrice quando era appena ventenne. I due, secondo Remigi sono andati a vivere anche insieme dopo che la moglie di Remigi ha cacciato di casa il cantante.

La D’Urso ha voluto precisare davanti alle telecamere di Pomeriggio 5 di non aver mai avuto una relazione con un uomo sposato. All’epoca, Remigi si era già separato dalla moglie. Ma gira una voce di gossip secondo la quale Barbara D’Urso sarebbe fidanzata e innamoratissima da due mesi con Francesco Zangrillo, un assicuratore che, nonostante il cognome, non avrebbe alcuna parentela con il primario dell’ospedale San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo.