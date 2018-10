ROMA – Durante la diretta di Domenica Live, la regia ha sbagliato inquadratura mostrando qualcosa di bollente. Il tutto è avvenuto durante l’intervista alla donna più muscolosa del mondo, Natalia Kuznetsova. La conduttrice di Canale 5 ha voluto che la Kuznetsova si sedesse accanto a lei per mostrare meglio il suo fisico, ma proprio in quel momento la regia ha inquadrato ciò che non avrebbe dovuto inquadrare.

Nel momento in cui è stata inquadrata, infatti, Barbara D’Urso si stava sistemando il vestito e per sbaglio sono state inquadrate le sue mutandine. Ovviamente il pubblico si è subito accorto di quello che stava succedendo e il video dell’errore è diventato virale.