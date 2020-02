ROMA – Barbara Lezzi, l’ex ministro per il Sud nel governo Conte I, nella giornata di lunedì 10 febbraio è ospite nel programma Agorà in onda su Rai Tre per parlare della prescrizione e della Riforma Buonafede attualmente al centro del dibattito. L’ex ministra, esponente M5s della prima ora, durante il dibattito è scivolata in un lapsus che alla Rete non è sfuggito affatto: “C’è un’intenzione della politica a non procedere alla riforma dei processi – ha detto la Lezzi -. La riforma della prescrizione è già legge: quello che a me interessa è che non ci siano più delle persone che non ricevano giustizia. Chi ha ottenuto la prescrizione sono le persone più ambienti, come Berlusconi”.

Italia Viva, come è noto vorrebbe cambiare la legge sulla prescrizione approvata nella scorsa legislatura ed entrata in vigore a partire dal primo gennaio. La Lezzi spiega che la politica da sempre si è opposta ad una riforma del genere. Aveva provato a farlo anche la Lega nel Conte I. A M5s però, interessa che la riforma interrompa il fatto che la prescrizione favorisca le persone più abbienti (questo avrebbe voluto dire la Lezzi) a discapito di quelle meno abbienti che non hanno i mezzi economici per difendersi.

Il lapsus della Lezzi nel video che segue al minuto 5,15: