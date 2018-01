ROMA – Tre pescatori di salmoni erano usciti, in barca, sul fiume Columbia in Oregon, negli Stati Uniti. Come mostra la telecamera montata sulla barca, i tre hanno avuto tantissima paura ma fortunatamente per loro se la sono cavata.

Una barca a motore di grossa cilindrata è piombata a folle velocità sulla loro e i tre sono stati costretti a gettarsi nelle fredde acque del fiume. L’uomo alla guida del motoscafo ha raccontato l’accaduto e perché non è riuscito a fermarsi. A quanto pare, da dove era seduto non riusciva a vedere la rotta verso cui navigava.

Ora è stato indagato per guida pericolosa e aggressione, oltre ad aver ricevuto una sanzione pecuniaria. Su Facebook il video drammatico, pubblicato sul profilo Salmon Trout Steelheader.