BARCELLONA – Nel quartiere di Raval a Barcellona, uno dei più popolari della città, scoppia una rissa tra due uomini che si picchiano a colpi di machete.

La zona è molto popolata e con un alto grado di diffusione di degrado e criminalità. Quello però che si vede in questo video, da queste parti, non era mai capitato. Due uomini stanno uno davanti all’altro e urlano minacciandosi con il machete. Ad uno dei due cadono anche degli nunchaku a terra che evidentemente aveva portato con se, tante volte il machete non fosse bastato. La scena viene ripresa da alcuni residenti: lo scontro a colpi di machete avviene infatti mezzo alla gente in strada e in pieno giorno.

A placare gli animi ci pensano poco dopo alcuni passanti, tra cui amici e conoscenti dei due rivali che sono stati poi arrestati dalla polizia. Uno dei due viene colpito rimanendo ferito. L’altro, dopo aver colpito, prova ad allontanarsi con disinvoltura ma viene intercettato e fermato poco dopo. Gli inquirenti sono abbastanza certi che lo scontro sia collegato al traffico di droga.