ROMA – Marielisa è una commerciante di Bari la cui attività è stata chiusa in seguito ai decreti emanati dal Governo per ostacolare l’espansione dell’epidemia da coronavirus. In un video pubblicato su Facebook e girato da un balcone di una vicina abitazione si vede la donna disperata che, con alcuni familiari, batte contro i vetri di una banca chiusa. Arrivano due poliziotti e la donna dice: “Non abbiamo più soldi nemmeno per mangiare”

Il negozio di Marielisa è chiuso dall0 scorso 11 marzo. Ha tentato di recarsi nella filiale della sua banca per riscuotere la pensione della madre, sicura che le sarebbe stata erogata senza nessun problema, come sempre avvenuto in passato. I bancari non l’hanno fatta entrare così lei ha tentato di ritirare con il bancomat, ma quando ha scoperto che il suo conto corrente era vuoto la disperazione ha preso il sopravvento.

La donna si è rivolta al direttore della banca ed ha urlato: “Fate schifo ccreditatemi sul mio conto 50 euro, tanto ve li riprendete con gli interessi. Lo Stato fa schifo”. Nonostante le implorazioni non c’è stato niente da fare.

A chiamare la Polizia, racconta FanPage, è stata la stessa commerciante in lacrime: “Ci sono supermercati e commercianti di beni di prima necessità, farmacie, che si stanno arricchendo, i prezzi sono schizzati alle stelle, noi invece moriamo di fame”.

A darle un po’ di speranza è stato un passante che ha dato alla donna 50 euro: “Lo ringrazio, è stato un gesto che abbiamo molto apprezzato” ha concluso Mariaelisa.

Fonte: FanPage, Facebook