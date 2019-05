ROMA – Lanciarsi col paracadute dal camion in corsa. E’ questa la sfida a cui hanno deciso di partecipare tre amanti del rischio. Siamo sullo Snake River Canyon nello Stato americano dell’Idaho: il ponte non era abbastanza alto per questo tre base jumper e così hanno chiesto a un camionista di dargli uno strappo.

Appena arrivati sul ponte, i tre si sono lanciati dal cassone del tir e sono finiti nel fiume. Subito dopo il lancio hanno aperto il paracadute che ha permesso loro di atterrare in totale tranquillità e in totale incolumità.

Fonte: Youtube, New York Post