BOLOGNA – Una multa alla Segafredo Virtus Bologna e tre giocatori squalificati. Sono queste le decisioni del giudice sportivo della federbasket, Andrea Tavazza, in merito alla rissa verificatasi al 27′ della partita di campionato fra la squadra emiliana e i vicecampioni d’Italia della Dolomiti Energia Trentino, che ha interrotto l’incontro per dieci minuti. Dopo aver esaminato i referti arbitrali, il giudice sportivo ha squalificato per tre giornate Alessandro Gentile della Segafredo, “perché, a seguito dell’atto di violenza commesso da un atleta avversario nei confronti di un compagno di squadra (il fratello Stefano n.d.r.), colpiva con un pugno il predetto avversario. Inoltre, Gentile continuava a minacciare e a cercare di entrare in contatto con l’avversario, agitando il pugno nei suoi confronti, fatto che non degenerava per l’intervento, non agevole, da parte degli altri giocatori”.

Due giornate, invece, al messicano della Dolomiti Jorge Ivan Gutierrez, con questa motivazione: “Durante un tentativo di recuperare il pallone che coinvolgeva diversi giocatori colpiva con un pugno un tesserato avversario”. In effetti il giocatore di Trentino, dopo essersi buttato a caccia del pallone assieme a Stefano Gentile, aveva poi alzato il braccio destro e dato un pugno all’avversario, scatenando la reazione dell’altro Gentile, Alessandro. Un turno di squalifica per un altro giocatore della Dolomiti Energia, Dominique Sutton, che si era alzato dalla panchina per cercare di farsi giustizia da sé: “A seguito di una rissa oltrepassava l’area della panchina. Fatto che non degenerava per il pronto intervento dei dirigenti presenti”. Sutton eviterà il turno di stop, come a regolamento, pagando un’ammenda di tremila euro. E a proposito di multe, Bologna pagherà 1.100 euro “per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (utilizzo fischietti) e per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri”. Euro News ha trasmesso la rissa, rilanciata poi da Corriere Tv: